Изпращането от Доналд Тръмп на Националната гвардия в Лос Анджелис това лято е било нелегално. Това реши федерален съд отвъд Океана.

Според магистрата с действията си президентът е нарушил закона, ограничаващ правомощията на федералното правителство за използване на военна сила за вътрешни работи.

Губернаторът на Калифорния приветства решението, а говорителка на Белия дом нападна словесно съдията.

От президентството вероятно ще обжалват. Тръмп мобилизира националната гвардия в Лос Анджелис през юни заради протестите срещу строгата му антимигрантска политика.

Миналия месец президентът изпрати военни и във Вашингтон за справяне с престъпността, която обаче според статистиките е ниска. Сега, въпреки съдебното решение той се кани да направи същото и в друг управляван от демократите град – Чикаго.

