В Дубровник „кокаин се шмърка на всеки ъгъл“

Кметът на хърватския адриатически град Дубровник Мато Франкович предупреди, че консумацията на наркотици се е превърнала в сериозен социален проблем и добави, че в града „кокаинът се шмърка на всеки ъгъл“, а количеството месечна консумация "може да се измерва в камиони, а не в грамове", съобщава БТА.

На заседание на градския съвет на курортния град по-рано тази седмица Франкович призова Съвета за превенция на престъпността на градско и областно ниво да вземе спешни мерки. „Свободно можем да кажем, а аз не се страхувам да го изрека, че количеството кокаин, консумирано в град Дубровник, се измерва месечно в камиони, а не в грамове“, заяви той.

По думите на Франкович използването на наркотици в Дубровник е сериозен социален проблем. Количеството амфетамини, екстази и други хапчета, достъпни за младите хора, е поразително, коментира кметът на Дубровник.

Той допълни, че очаква Съветът за превенция на престъпността действа в две посоки. Първата е образователна, за да се предупредят младите хора за опасностите, които дебнат дори само от едно хапче.

"Втората посока на действие е свързана с кокаина, наркотика на богатите, тези, които имат пари и не знаят какво друго да правят, затова шмъркат, докато изпаднат безсъзнание“, подчерта той.