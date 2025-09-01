Урсула фон дер Лайен: Европа има доста точен план за изпращане на войски в Украйна

Европейските столици работят по „доста точни планове“ за потенциално военно разполагане в Украйна като част от гаранциите за сигурност след конфликта, които ще имат пълната подкрепа на САЩ, заяви Урсула фон дер Лайен.

Има „ясна пътна карта“ за възможно разполагане, заяви председателят на Европейската комисия в интервю за „Файненшъл таймс“.

„Гаранциите за сигурност са от първостепенно значение и абсолютно решаващи“, заяви фон дер Лайен. „Имаме ясна пътна карта и постигнахме споразумение в Белия дом... и тази работа напредва много добре.“

Фон дер Лайен говори по време на обиколка в източните държави от ЕС, намиращи се в близост до Русия, по време на която се фокусира върху усилията за увеличаване на разходите за национална отбрана и засилване на военната готовност на континента.

Нейните коментари дойдоха на фона на планирането на среща на европейските лидери тази седмица, на която те ще потвърдят националните си ангажименти към западните сили.

Тя заяви, че столиците работят по планове за „разполагане на многонационални войски и подкрепа от американците“.

„Президентът Тръмп ни увери, че ще има американско присъствие като част от подкрепата“, каза тя. „Това беше много ясно и многократно потвърдено.“

Украйна поиска конкретни гаранции за сигурност от западните си поддръжници, включително военни сили на място, като част от всяко мирно споразумение за прекратяване на тригодишната война на руския президент Владимир Путин.

Войските ще включват потенциално десетки хиляди европейски военни, подкрепени от помощта на САЩ, включително системи за командване и контрол, разузнавателни и наблюдателни средства. Това споразумение беше договорено на среща между президента Доналд Тръмп, украинския президент Володимир Зеленски и висши европейски лидери миналия месец.

Очаква се тези, които се срещнаха с Тръмп във Вашингтон, да се съберат в Париж в четвъртък по покана на френския президент Еманюел Макрон, за да продължат дискусиите на високо равнище, съобщиха за „Файненшъл таймс“ трима дипломати, запознати с плановете.

Сред тях са германският канцлер Фридрих Мерц, британският премиер Киър Стармър, генералният секретар на НАТО Марк Рюте и фон дер Лайен. Елисейският дворец отказа да коментира.

Миналата седмица министрите на отбраната от така наречената коалиция на желаещите се срещнаха и „изработиха доста точни планове“, каза фон дер Лайен, включително дискусии за „необходимите елементи за функциониращо натрупване на войски“.

„Разбира се, винаги е необходимо политическо решение от съответната страна, защото разполагането на войски е едно от най-важните суверенни решения на една нация“, добави тя. „[Но] чувството за спешност е много силно... нещата напредват. Наистина се очертава.“

Фон дер Лайен похвали ангажимента на Тръмп да участва в усилията за мир, след месеци на несигурност в европейските столици относно позицията на американския президент, който в миналото е хвалил Путин и е влизал в конфликт със Зеленски.

„Путин не се е променил, той е хищник“, каза тя. „[Тръмп] иска мир, а Путин не идва на масата за преговори... Той има негативен опит с Путин; все повече Путин не прави това, което казва. [Но] през последните месеци имахме няколко срещи, на които стана ясно, че може да се разчита на европейците“, добави тя. „Ясно е, че когато кажем нещо, го правим.“

Всяко западно военно разполагане в Украйна след конфликта би подкрепило значително засилената украинска армия, която би формирала ядрото на силите за възпиране.

Комисията ще проучи нови източници на финансиране, за да осигури „устойчиво финансиране на украинските въоръжени сили като... гаранция за сигурност“, заяви фон дер Лайен.

След сключването на мирно споразумение Киев ще се нуждае от „доста голям брой войници, които ще трябва да получават добри заплати и, разбира се, модерно оборудване... със сигурност ЕС ще трябва да се включи“.

Съществуващите източници на финансиране на Брюксел за Украйна, включително бюджетната подкрепа, ще трябва да останат в сила и в мирно време, заяви фон дер Лайен, което означава, че „трябва да се предостави допълнително плащане за украинските въоръжени сили“.

ЕС ще продължи да финансира обучението на украински войници и след сключването на мирно споразумение. Той насърчава държавите членки да използват фонд от 150 млрд. евро за заеми за оръжие, за да сключат споразумения за съвместно производство с украински компании в областта на отбраната или да закупят оръжие, което да бъде предоставено на Киев.

„Ролята на Комисията е от първостепенно значение за даването на възможност на държавите членки да финансират увеличаването на разходите за отбрана“, заяви фон дер Лайен.

„Характерът на войната се е променил напълно“, добави тя, като посочи необходимостта военните сили на ЕС да инвестират в дронове, противовъздушна и противоракетна отбрана, космически и кибернетични способности.

