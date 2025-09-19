През декември 2023 г. Китайската академия на социалните науки съобщи за значителен археологически пробив, хвърлящ светлина върху сложната и високоразвита отбранителна система и мрежата от подземни тунели, открити в Каменния град Хоучензуй във Вътрешна Монголия.

С площ над 1,38 милиона квадратни метра и датиращ от преди 4300 до 4500 години, обектът се смята за едно от най-стратегически важните древни селища от периода Луншан. Откриването на комплексна отбранителна структура в съчетание със скрити подземни тунели предоставя безценна информация за градоустройството, военните стратегии и културното значение на ранните китайски цивилизации.

Научна статия разглежда ключовите открития от разкопките, предлагайки подробен преглед на подземните тунели, отбранителните механизми и по-широкия исторически контекст на Каменния град Хоучензуй, пише Indian defence review.

Каменният град Хоучензуй: Древна крепост

Каменният град Хоучензуй, разположен в северната част на река Хун, Вътрешна Монголия, предлага уникален поглед към миналото. Стратегическото му местоположение по протежение на реката, в съчетание с огромните му размери и сложна структура, предполага, че е бил централен хъб на цивилизацията от ранния период Луншан. Градът е открит още през 80-те години на XX век, но едва през последните години по-задълбочени разкопки разкриват истинския му мащаб и значение.

Градът е разделен на три основни зони: вътрешен град, външен град и укрепена порта, като общата му дължина е 1200 метра, а ширината – 1150 метра. Отбранителната система е изградена върху концепцията за многослойна защита, включваща не само физически стени, но и иновативни подземни съоръжения.

Сложна отбранителна система: От крепостни стени до скрити тунели

Разкопките разкриват трислойна отбранителна система — характерна черта на стратегическия замисъл на Хоучензуй. Първият слой включва основната градска стена и поредица от порти, включително така наречените „конски лица“ (структури за наблюдение и защита) и укрепен портал.

Вторият отбранителен слой се състои от ровове и тераси, които засилват способността на града да устоява на нападения. Третият слой на защитата включва „външен портал“ и прилежащите към него стени, които оформят допълнителна защитна бариера, разширявайки периметъра на града.

Най-забележителното откритие обаче е системата от подземни тунели. Разположени на дълбочина между 1,5 и 6 метра под земята, тези тунели са проектирани да изпълняват множество функции. Археолозите са идентифицирали поне шест тунела, които се пресичат и излизат радиално от центъра на града. Те са сводести и показват ясни следи от древни инструменти, свидетелство за тяхното ръчно изграждане. Основната им цел изглежда двойна: от една страна служат като древна транспортна мрежа, а от друга — като ключов елемент в отбранителната система на града. В условия на обсада или конфликт тунелите биха позволили на жителите да придвижват войски, провизии и информация по сигурен начин.

Архитектурни прозрения: Дизайн и майсторство на тунелите

Архитектурният облик на тунелите разкрива важни подробности за строителните техники от онова време. Таваните им са сводести – характерна черта, напомняща за пещерните жилища от периода Луншан. По стените ясно личат следи от примитивни каменни инструменти, използвани от опитни занаятчии, специализирани в изграждането на подобна ключова инфраструктура. Всеки тунел е с височина между 1 и 2 метра и приблизителна ширина около 1,5 метра – точно колкото е нужно, за да премине човек удобно.

Снимка: Chinese Academy of Social Sciences

Способността да бъде изградена такава сложна подземна мрежа говори много за напредналите инженерни умения на хората, създали този град. Тази система не само подсилва отбранителната способност на Хоучензуй, но и изпълнява важна роля в ежедневното функциониране на града. Свързвайки различни части от селището, тунелите са осигурявали бързо придвижване и ефективно разпределение на припаси и персонал по време на война или природни бедствия.

Културно и военно значение на Каменния град Хоучензуй

Откриването на комплексната отбранителна система и подземната мрежа от тунели значително обогатява разбирането ни за ранното китайско градоустройство. Дизайнът на града показва ясно, че военната отбрана и защитата на населението са били от първостепенно значение през периода Луншан. Трислойната защита, съчетана със скритите подземни проходи, предполага, че Хоучезуй е бил подготвен за дългосрочни обсади, като е предоставял множество алтернативи за защита и отстъпление на жителите си.

Поради стратегическото си местоположение в най-северната част на зоната на заселване на цивилизацията Луншан, Хоучензуй вероятно е играл ключова роля в защитата на северната граница. Значението му като отбранителен пункт би било особено важно в периоди на конфликти с враждебни племена или други съперничещи цивилизации в региона.

Открити артефакти и прозрения за древния живот

Освен впечатляващите архитектурни открития, археологическият екип разкри и множество артефакти, които хвърлят светлина върху културните и социалните практики на жителите на града. Сред тях са открити различни керамични съдове, изделия от нефрит, инструменти от кости и дори останки от животни. Керамиката, намерена на мястото, се отличава с изящни геометрични орнаменти — характерна черта на периода Луншан, докато нефритовите предмети свидетелстват за добре развита традиция в занаятчийството. Сред нефритовите находки има пръстени, ножове и дискове, които отразяват символичното значение на нефрита в ранната китайска култура, често свързван с ритуални или церемониални функции.

Откритите костни инструменти подчертават находчивостта на обитателите на Хоучензуй, които използвали местни природни ресурси както за всекидневни нужди, така и за създаване на ритуални предмети. Животинските останки — включително от прасета, едър рогат добитък и други питомни животни — подсказват, че хората в Каменния град са се занимавали със земеделие и животновъдство, които са били основни икономически стълбове на цивилизацията от периода Луншан.

