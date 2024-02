Унгарският президент Каталин Новак подаде оставка на живо по телевизията заради скандала с амнистията на мъж, принуждавал деца да оттеглят искове за сексуално насилие срещу директор на държавен дом, съобщи Би Би Си.

Скандалът се разрази миналата седмица, когато стана ясно, че Каталин Новак е помилвала мъж, осъден на затвор за това, че принуждавал деца да оттеглят жалбите си за сексуално насилие срещу директор на държавен дом за деца.

"Calls for Hungary’s conservative president ( @KatalinNovak_HU ) to resign grew Friday amid outrage over her pardoning of a person convicted of covering up a child sexual abuse case, which has unleashed an unprecedented political scandal..." @jspikebudapest https://t.co/656Y3eW5oa

Новак се извини и каза, че е допуснала грешка при предоставянето на помилването. В обръщение на живо по телевизията, тя каза, че е дала помилването с убеждението, че осъденият мъж „не е използвал уязвимостта на децата под негов надзор“.

„Направих грешка, тъй като помилването и липсата на мотиви допринесоха за предизвикване на съмнения относно нулевата толерантност, която се прилага към педофилията“, добави Новак.

Тя се извини на жертвите, които „може да са почувствали, че не съм се застъпила за тях“.

Юдит Варга, бившата министърка на правосъдието, която одобри помилването, също подаде оставка от новата си роля като водеща листата на „Фидес“ на европейските избори през юни.

Спорът, довел до оставките, дойде, след като имената на 25 души, помилвани от президента през април миналата година, като част от посещението в Унгария на папа Франциск, бяха публикувани от унгарските медии миналата седмица.

В списъка на осъдените беше заместник-директорът на дом за деца близо до Будапеща, който беше вкаран за три години в затвора, след като принуждавал деца да оттеглят обвиненията за насилие срещу директора на дома. Самият директор беше осъден на осем години затвор за малтретиране на деца в държавното заведение.

Katalin Novák, President of the Republic & close Orbán-ally was forced to resign in disgrace—for pardoning the accomplice of a convicted pedophile



She was crafting Orbán's international network & image as "protector of family values"



The scandal that shook Hungary to its corepic.twitter.com/2LrYPUMFIZ