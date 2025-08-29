Отломки от разбита украинска дрон предизвикаха горски пожар в сряда вечерта на около 10 километра от морската резиденция на руския президент Владимир Путин на брега на Черно море, съобщиха официални лица, предава Meduza.

Пожарът избухна между село Криница и Геленджик, най-близкия град до резиденцията, известна като „двореца на Путин“. Първоначално пожарът обхвана 3000 квадратни метра, след което се разпространи на 7000 квадратни метра, а по-късно Министерството на извънредните ситуации съобщи, че е достигнал 32 000 квадратни метра.

Пожарът е блокирал 23 души в близост до брега, съобщи министерството, и е изпратена спасителна лодка, за да ги евакуира. Според кмета на Геленджик Алексей Богодистов, е трябвало да бъде евакуиран ваканционен курорт.

Украинските атаки с дронове оказаха значително влияние върху навиците на руския президент по отношение на пътуванията. Той почти престана да пътува до Сочи, което преди беше една от най-честите му дестинации. Източник, който познава Путин лично, сподели пред журналисти от Proekt, че това се дължи на опасенията му за собствената му безопасност.

