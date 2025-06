Срелба в училище в Грац, Австрия. Първоначално беше съобщено за един загинал, но австрийските медии оттогава съобщават за най-малко девет смъртни случая.

Министерството на вътрешните работи потвърди пред ORF, че е имало „няколко“ смъртни случая, а ученици и учители също са сериозно ранени. Според "Билд" пострадалите са 30. Според Krone спешното отделение и травматологичното отделение на Университетската болница в Грац са претоварени след стрелбата.

Според австрийските медии няколко полицейски екипа са разположени в столицата на южната австрийска провинция Щирия. Специалното звено „Кобра“ също е на място.

Операцията е започнала в 10:00 часа местно време, след като в сградата са били изстрели. Малко след е била задействана алармата за сигурност. Свидетел съобщи, че е чул 20 изстрела.

Извършителят е стрелял в две класни стаи, ранявайки десетки хора. Според медийни съобщения най-малко осем души са загинали. Сградата е евакуирана, предаде RTL.

Graz:Zahl der Toten steigt auf 11



Wie die 16-jährige Schülerin AUF1 exklusiv mitteilte, ist die Zahl der Toten auf elf gestiegen, so ein Rettungssanitäter gegenüber dem Mädchen. Schwerverletzte werden per Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser gebracht. Laut Polizei… pic.twitter.com/n2vGn8cLAb