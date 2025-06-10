Осем души са загинали след стрелба в училище в австрийския град Грац, съобщи във вторник вестник „Кронен Цайтунг“.
Позовавайки се на местната полиция, австрийската държавна медия ORF съобщи, че няколко души са сериозно ранени, включително ученици и учители.
Полицията съобщи, че е в ход операция на улицата, на която се намира средно училище, но отказа допълнителни коментари.
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В момента полицията евакуира сградата, съобщи ORF. Не е ясно веднага дали заподозреният за нападението е бил ликвидиран, пише Ройтерс.
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