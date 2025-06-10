Осем души са загинали след стрелба в училище в австрийския град Грац, съобщи във вторник вестник „Кронен Цайтунг“.

Позовавайки се на местната полиция, австрийската държавна медия ORF съобщи, че няколко души са сериозно ранени, включително ученици и учители.

Полицията съобщи, че е в ход операция на улицата, на която се намира средно училище, но отказа допълнителни коментари.

Разгледай онлайн нашите промоционални брошури Цените са валидни за периода на акцията или до изчерпване на наличностите. Всички цени са в лева с включен ДДС.

В момента полицията евакуира сградата, съобщи ORF. Не е ясно веднага дали заподозреният за нападението е бил ликвидиран, пише Ройтерс.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK