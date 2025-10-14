Учените предупреждават, че Земята е достигнала първата климатична повратна точка, свързана с повишаване на концентрациите на парникови газове.

Според международния доклад Global Tipping Points масовото унищожаване на топловодните коралови рифове вече е започнало и може да стане необратимо.

Снимка: iStock

Проучване, проведено съвместно с Университета в Екзитър и финансирано от фондация „Джеф Безос“, показва, че средната температура на Земята вече се е повишила с приблизително 1,4°C от края на 19 век.

Това е предизвикало най-голямото обезцветяване на коралите в историята – загубата на симбиотични водорасли, без които коралите са лишени от хранене и умират.

В момента повече от 80 процента от рифовете в 80 страни са засегнати от прегряване на океана и този процес вече е станал необратим за много екосистеми.

Според учените след коралите до критичните прагове се приближават гренландските и антарктическите ледници, океанските течения и амазонската гора.

„Вече не говорим за бъдещи рискове – прагът на необратимата промяна вече е преминал“, твърди проф. Тим Лентън.

В тази връзка експертите призовават за спешни мерки за намаляване на емисиите, за да се забави развитието на необратимите климатични процеси.

В началото на септември беше съобщено, че най-големият айсберг в света, A23a, е загубил около 1000 квадратни километра през лятото и се е разбил на три огромни фрагмента - размерите им варират от 60 до 300 квадратни километра.

По време на антарктическата зима айсбергът е загубил повече от една трета от масата си: през юни A23a е заемал 2730 квадратни километра, но сега площта му е свита до 1750 квадратни километра. Гигантският айсберг в момента се носи само на 70 километра северно от остров Южна Джорджия.

През последните месеци айсбергът е изминал приблизително 930 километра, заобикаляйки острова под влиянието на морските течения. В средата на септември се появи новината, че айсберг A23a отново се е разбил: четири масивни парчета са се откъснали, намалявайки площта му с почти 20 процента. Леденият блок сега покрива приблизително 1423 квадратни километра, оставайки най-големият известен айсберг.

