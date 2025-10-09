Еколог мина 3500 км през Бразилия с колело, за да привлече внимание към климатичната криза преди 30-та конференция на ООН за климатичните промени.

Леонардо Коста тръгва от Рио де Жанейро и стига до град Белем, където следващия месец ще се проведе конференцията.

По пътя си екологът спира в училища и бедни общности, за да говори за последиците от екстремното време.

Според него колоезденето е практично решение за намаляване на замърсяването.

