Турция: Намесата на израелската армия срещу флотилията за Газа е пиратство

В сряда Турция остро осъди интервенцията на израелските сили срещу флотилия, опитваща се да достави хуманитарна помощ в Газа.
Според Анкара задържането на корабите е акт на пиратство и нарушение на международното право.
Турското външно министерство заяви, че интервенцията срещу Флотилията на свободата, включваща турски граждани и законодатели, показва, че „геноцидното“ израелско правителство е насочено към всички мирни мерки и е засилило напрежението в региона, като същевременно е навредило на мирните усилия.
В изявлението се добавя, че се предприемат всички инициативи за освобождаване и връщане в Турция на турски граждани, задържани от Израел, и че се координира с други държави и по отношение на техните граждани.
