Турция изпрати самолет за радарно наблюдение AWACS в Литва заради руските изтребители и дронове

НАТО засилва отбраната си в Балтийския регион. Според експерти действията на Москва са сигнал, че Кремъл не зачита бившите съветски републики като независими държави

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  12:12 ч. 25.09.2025 г.

Турция е разположила усъвършенстван самолет за радарно наблюдение AWACS в Литва – сигнал, че НАТО засилва отбраната си в Балтийския регион след нарушенията на въздушното му пространство от Русия.

Това съобщи Bloomberg, позовавайки се на турски служители, запознати с въпроса.

В понеделник Турция изпрати един самолет за радарно наблюдение и контрол в Литва, способен да открива нисколетящи дронове и други обекти, които пропускат наземните радари, съобщиха източниците. Мисията ще продължи до четвъртък, 25 септември, казаха те.

Неидентифицирани дронове над четири летища в Дания

Временното разполагане е жест на солидарност с други членове на НАТО, добавиха източниците. Турското министерство на отбраната отказа коментар.

Мярката идва на фона на опитите на членовете на НАТО да координират отговор на руски самолети и дронове, нахлуващи във въздушното им пространство.

Военните експерти разглеждат тези нахлувания като символична демонстрация на незачитане на границите на Алианса, а в случая с бивши съветски републики като Литва, Латвия и Естония – като сигнал, че Москва не ги смята за независими държави. Подобни инциденти зачестяват след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г.

Владимир Путин уволни висш генерал, след като Украйна удържа лятната офанзива на Русия
  • На 19 септември руски изтребители МиГ-31 нарушиха естонското въздушно пространство близо до Талин. Те летяха бяха над Естония за около 12 минути.
  • В същия ден руски изтребители нарушиха зоната за сигурност на полската сондажна платформа Petrobaltic в Балтийско море.
  • Повече от седмица по-рано две дузини руски безпилотни летателни апарати нарушиха полското въздушно пространство. На 22 септември премиерът Доналд Туск заяви, че Полша ще сваля обекти, които очевидно нарушават нейното въздушно пространство. Британският външен министър в ООН заяви, че е готова да отблъсне самолетите-нарушители.
  • Макрон смята, че държавите от НАТО трябва да засилят отговора си в случай на нови провокации от страна на Русия, но да не откриват огън.

