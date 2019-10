Турция се е съгласила изцяло да прекрати военните си операции в Североизточна Сирия.

Това заяви вицепрезидентът на САЩ Майк Пенс след срещата си в Анкара с президента на Турция Реджеп Ердоган.

Според постигнатото споразумение всички военни операции ще бъдат спрени за 5 дни, а САЩ ще помогнат за организиране изтеглянето на кюрдските сили от зоната за сигурност, определена от Турция, съобщи Би Би Си.

Майк Пенс заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е готов да оттегли икономическите санкции, наложени на Турция.

"Когато настъпи примирието, президентът се съгласи да отмени икономическите санкции, които бяха наложени миналия понеделник", уточни Пенс.

По-рано Тръмп подписа указ за налагане на режим на санкции срещу Турция относно ситуацията в Североизточна Сирия. Тръмп описа широк спектър от възможни бъдещи санкции, включително финансови.

"Това е страхотен ден за цивилизацията. Гордея се със Съединените щати, че ме последваха по този необходим, макар и необичаен, път. Хората се опитваха да сключат тази „сделка” от много година. Милиони животи ще бъдат спасени. Честито на всички”, написа американският президент в "Туитър" във връзка с постигнатото споразумение.

