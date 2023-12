Трима души са убити при стрелбата в кампуса на Университета на Невада (UNLV) в Лас Вегас в сряда, съобщи местната полиция.

Критично е състоянието на един от ранените, лекари се борят за живота му, уточняват местните власти.

По информация на Би Би Си стрелецът е убит от органите на реда. Все още не се съобщава нищо за неговата самоличност и за мотивите му.

UNLV and all NSHE institutions statewide are closed for the remainder of the day.

Watch as Students of the University Of Nevada exit the Building with their Hands up #UNLV #Nevada #LasVegas #Shooting #ActiveShooter #MassShooting #NV #BeamHall #University #Nevada #LasVegas… pic.twitter.com/v4CAm2UTbA