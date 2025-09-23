Украинският президент Володимир Зеленски се срещна с американския си колега Доналд Тръмп в кулоарите на 80-ата Генерална асамблея на ООН в Ню Йорк, съобщи „Киев Индипендънт“.

Срещата, която е четвъртата откакто Тръмп се върна на власт през януари, се състоя на фона на нарастващо напрежение между НАТО и Москва заради нарушенията на въздушното пространство на няколко страни-членки от НАТО.

„Изключително уважаваме борбата, която Украйна води. Това е наистина удивително. Имаме много срещи, планирани за днес, които ще продължат до късно през нощта, но тази е важна“, каза Тръмп пред журналисти.

Зеленски говори за развитието на бойните действия, като подчерта, че украинските войски са напреднали с около 360 км. през последните седмици и са нанесли загуби на руските сили.

„Благодарение на нашите войници имаме тази възможност, този шанс, и ще продължим, докато Русия не прекрати тази война“, каза Зеленски.

Той призова за по-голям международен натиск и добави: „Имаме нужда от повече натиск и повече санкции“.

На въпрос на репортери дали все още има доверие в Путин, Тръмп отговори: „Ще ви кажа след около месец“.

Тръмп оказва натиск и върху европейските съюзници да спрат да купуват руски енергийни ресурси, като твърди, че продължаващите покупки подпомагат Русия да води войната. Унгария, една от страните в ЕС, които са най-зависими от руския петрол и газ, остава ключов вносител въпреки многократните призиви за намаляване на зависимостта.

Коментирайки позицията на унгарския премиер Виктор Орбан, Тръмп заяви: „Той е мой приятел. Не съм говорил с него, но имам усещането, че може и да спре“.

Зеленски се среща с Тръмп по време на седмицата на високо равнището на Генералната асамблея на ООН, която се очаква да събере лидери от близо 150 държави.

Пристигайки в Ню Йорк заедно с първата дама Олена Зеленска късно вечерта на 22 септември, украинският президент вече се срещна със специалния пратеник на САЩ Кийт Келог и други официални лица и предстои да проведе разговори с лидери от цял свят.

