САЩ осуетили срив на телекомуникациите в Ню Йорк по време на срещата на ООН

Американската Сикрет сървис съобщи, че е разбила мрежа от електронни устройства, които са могли да сринат телекомуникационната система на Ню Йорк при атака по време на Общото събрание на ООН, предаде БГНЕС.

Агенцията не посочи конкретно кой стои зад сложната апаратура, но я свърза с „държавни актьори“ и „лица, известни на федералните правоохранителни органи“. Според ABC News, цитираща източник от разследването, властите „смятат, че заговорът е свързан с китайското правителство“.

„Потенциалът за срив на телекомуникациите в нашата страна, който криеше тази мрежа от устройства, не може да бъде подценяван,“ заяви директорът на Сикрет сървис Шон Кърън.

В изявление, публикувано малко преди президентът Доналд Тръмп да започне речта си пред световните лидери в Ню Йорк, агенцията уточни, че мрежата е била открита след заплахи срещу висши американски официални лица.

„В допълнение към анонимните телефонни заплахи, тези устройства биха могли да се използват за широк спектър телекомуникационни атаки – от блокиране на мобилни кули и атаки за отказ на услуги до улесняване на анонимна и криптирана комуникация между заподозрени и престъпни структури,“ обясни агенцията.

Специалният агент Мат МакКуул каза, че службата работи за идентифицирането на отговорните и намеренията им, включително дали планът е бил да бъде нарушено Общото събрание на ООН. До момента няма арестувани.

Разследването започнало още през пролетта, след серия „фалшиви обаждания“ към висши представители на властта.

300 сървъра и 100 000 SIM карти

Сикрет сървис уточни, че устройствата са били разположени в радиус от 56 км около централата на ООН и включвали 300 компютърни сървъра и 100 000 SIM карти на няколко места.

„С оглед на времето, мястото и потенциала за значително нарушаване на телекомуникациите в Ню Йорк, агенцията действа бързо, за да осуети мрежата,“ заявиха властите.

Първоначалният анализ показва връзки между държавни актьори и лица, вече известни на федералните власти. Според New York Times, SIM картите са разкрили връзки с „поне една чужда държава“, както и с членове на наркокартели.

При обиските били открити също 80 грама кокаин и незаконно огнестрелно оръжие.

