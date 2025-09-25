Тръмп се срещна с Ердоган и поиска Турция да спре да купува руски газ

Американският президент Доналд Тръмп посрещна турския си колега Реджеп Тайип Ердоган в Белия дом, съобщават световните агенции. Разговорът межди двамата започна с въпросите, свързани със закупуването на изтребители F-35 и F-16 от Анкара.

По време на първия мандат на Тръмп САЩ изключиха Турция, която е член на НАТО, от програмата си за изтребители от пето поколение F-35, след като Анкара купи система за противовъздушна отбрана от Русия.

В същото време Тръмп отбеляза задоволството си от проведените през изминалите дни срещи с Ердоган и други лидери относно ситуацията в ивицата Газа, като заяви: „Смятам, че ще постигнем някакво споразумение“, посочва БТА.

Тръмп също така определи Ердоган като „много неутрален“ по отношение на войната между Русия и Украйна и заяви: „Президентът Ердоган е уважаван и от двамата (президентите на Русия и Украйна Владимир Путин и Володимир Зеленски). Всички уважават Ердоган – аз също“.

Тръмп добави, че би искал Русия да спре да купува газ от Русия. "Бих искал той да спре да купува газ от Русия, докато Русия продължава тази инвазия срещу Украйна", посочи американският лидер.

Снимка: EPA/Reuters

На въпрос дали би искал да постигне сделка за продажба на самолети F-35 на Турция, Тръмп посочи пред журналисти: "Мисля, че той ще успее да купи нещата, които иска да купи".

Американският президент отбеляза още, че може да премахне санкциите срещу Турция "много скоро" и добави: "Ако срещата премине добре, почти веднага."

През 2017 г. Турция подписа сделка за 2,5 милиарда долара с Москва, след като не успя да се сдобие с американски ракети „Пейтриът“ (Patriot), а през 2019 г. доставките на руските С-400 бяха завършени. Сделката предизвика криза в отбранителните отношения между САЩ и Турция, което накара Вашингтон да отстрани Анкара от програмата за изтребители F-35 и да наложи санкции по Закона за противодействие на противниците на Америка (CAATSA) на Турция, припомня „Тюркийе тудей“.