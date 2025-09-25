dalivali.bg
София
сега Разкъсана облачност 18°
22 Облачно 18°
23 Облачно 17°
00 Облачно 16°
01 Облачно 16°
Последни
новини
Разкъсана облачност
Космическо време
Светът

Тръмп се срещна с Ердоган и поиска Турция да спре да купува руски газ

Двамата президенти обсъдиха закупуването на изтребители F-35 и F-16 от Анкара

Снимка: EPA/Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  21:23 ч. 25.09.2025 г.

Американският президент Доналд Тръмп посрещна турския си колега Реджеп Тайип Ердоган в Белия дом, съобщават световните агенции. Разговорът межди двамата започна с въпросите, свързани със закупуването на изтребители F-35 и F-16 от Анкара. 

По време на първия мандат на Тръмп САЩ изключиха Турция, която е член на НАТО, от програмата си за изтребители от пето поколение F-35, след като Анкара купи система за противовъздушна отбрана от Русия. 

В същото време Тръмп отбеляза задоволството си от проведените през изминалите дни срещи с Ердоган и други лидери относно ситуацията в ивицата Газа, като заяви: „Смятам, че ще постигнем някакво споразумение“, посочва БТА.

Доналд Тръм и Реджеп Ердоган ще сключат търговски и военни сделки

Тръмп също така определи Ердоган като „много неутрален“ по отношение на войната между Русия и Украйна и заяви: „Президентът Ердоган е уважаван и от двамата (президентите на Русия и Украйна Владимир Путин и Володимир Зеленски). Всички уважават Ердоган – аз също“. 

Тръмп добави, че би искал Русия да спре да купува газ от Русия. "Бих искал той да спре да купува газ от Русия, докато Русия продължава тази инвазия срещу Украйна", посочи американският лидер.

Снимка: EPA/Reuters

На въпрос дали би искал да постигне сделка за продажба на самолети F-35 на Турция, Тръмп посочи пред журналисти: "Мисля, че той ще успее да купи нещата, които иска да купи".

Американският президент отбеляза още, че може да премахне санкциите срещу Турция  "много скоро" и добави: "Ако срещата премине добре, почти веднага." 

Турция сключи 20-годишно споразумение за покупка за втечнен природен газ от САЩ

През 2017 г. Турция подписа сделка за 2,5 милиарда долара с Москва, след като не успя да се сдобие с американски ракети „Пейтриът“ (Patriot), а през 2019 г. доставките на руските С-400 бяха завършени. Сделката предизвика криза в отбранителните отношения между САЩ и Турция, което накара Вашингтон да отстрани Анкара от програмата за изтребители F-35 и да наложи санкции по Закона за противодействие на противниците на Америка (CAATSA) на Турция, припомня „Тюркийе тудей“. 

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
След критиките на Тръмп към Европа за руския газ: България обяви край на доставките от Русия до 3 г.

След критиките на Тръмп към Европа за руския газ: България обяви край на доставките от Русия до 3 г.
Спасиха мече в безпомощно състояние, открито в река край Смолян

Спасиха мече в безпомощно състояние, открито в река край Смолян
3-годишно дете е избягало от детска градина в София

3-годишно дете е избягало от детска градина в София
Президентът: Трябва да изградим стена срещу покварата във властта, в символ на което се превърна Пеевски

Президентът: Трябва да изградим стена срещу покварата във властта, в символ на което се превърна Пеевски
Избягалото дете от детска градина в София било оставено без надзор, директорът не подал сигнал

Избягалото дете от детска градина в София било оставено без надзор, директорът не подал сигнал
Тази сутрин
Снимка: Мръсен ли е въздухът след пожара в плевенската рафинерия? Хората остават притеснени за здравето си
Мръсен ли е въздухът след пожара в плевенската рафинерия? Хората остават притеснени за здравето си
Снимка: Адвокат Ина Лулчева: Прокуратурата трябва да даде възможност на Диан Иванов да каже истината
Адвокат Ина Лулчева: Прокуратурата трябва да даде възможност на Диан Иванов да каже истината
Снимка: Откриха и торса на Херакъл в Хераклея Синтика
Откриха и торса на Херакъл в Хераклея Синтика
Лице в лице
Снимка: Нелоялните търговски практики
Нелоялните търговски практики
Снимка: Росен Карадимов, Първан Симеонов и доц. Стойчо Стойчев са гости в "Лице в лице"
Росен Карадимов, Първан Симеонов и доц. Стойчо Стойчев са гости в "Лице в лице"
Снимка: Новият световен ред: Обрат в позицията на американския президент за Украйна
Новият световен ред: Обрат в позицията на американския президент за Украйна
Тази събота и неделя
Снимка: Мускули без стероиди
Мускули без стероиди
Снимка: "Д2" се събра в оригиналния си състав и с нова песен
"Д2" се събра в оригиналния си състав и с нова песен
Снимка: Нети и нейната необикновена съдба
Нети и нейната необикновена съдба
120 минути
Снимка: В главната роля: DARA
В главната роля: DARA
Снимка: За държавата с главно "Д"
За държавата с главно "Д"
Снимка: Роуминг: Сергий Плохий
Роуминг: Сергий Плохий