Американският президент Доналд Тръмп ще се срещне с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган. Очаква се двамата лидери да сключат търговски и военни сделки.
Те ще обсъждат голяма покупка на самолети "Боинг" и F-16. Двете страни ще продължат и разговорите за доставка на изтребители F-35 за Турция.
Анкара се надява да постигне споразумение с Вашингтон за изтребителите от пето поколение, след като беше изключена от програмата за производството им.
Вчера в Ню Йорк турската енергийна компания "Боташ" подписа 20-годишна сделка за доставки на американски втечнен газ.
Общите количества се изчисляват на 70 милиарда кубика.
По-рано Тръмп настоя Европа да спре да купува руско синьо гориво, а за Анкара Москва все още е най-големият доставчик.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK