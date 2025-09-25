Американският президент Доналд Тръмп ще се срещне с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган. Очаква се двамата лидери да сключат търговски и военни сделки.

Те ще обсъждат голяма покупка на самолети "Боинг" и F-16. Двете страни ще продължат и разговорите за доставка на изтребители F-35 за Турция.

Анкара се надява да постигне споразумение с Вашингтон за изтребителите от пето поколение, след като беше изключена от програмата за производството им.

Вчера в Ню Йорк турската енергийна компания "Боташ" подписа 20-годишна сделка за доставки на американски втечнен газ.

Общите количества се изчисляват на 70 милиарда кубика.

По-рано Тръмп настоя Европа да спре да купува руско синьо гориво, а за Анкара Москва все още е най-големият доставчик.

