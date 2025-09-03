Президентът на Съединените щати заяви в радио интервю, че е "много разочарован" от Владимир Путин.

Доналд Тръмп добавя, че планира да предприеме определени действия за намаляване на жертвите във войната в Украйна.

Думите на Тръмп са часове преди срещата на лидерите от Коалицията на желаещите.

Тази вечер в Париж се очаква Зеленски, който ще има работна вечеря с Макрон преди утрешната среща, на коята ще се обсъждат гаранциите за сигурността на Украйна.

В срещата онлайн ще се включи и президентът Тръмп.

А докато британският военнен министър беше на визита в Киев, Лондон обяви нови санкции срещу Москва заради принудителното изселване на украински деца.

