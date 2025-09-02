Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще направи „вълнуващо“ съобщение от Овалния кабинет днес в 21 часа, съобщи Белият дом.

То ще бъде свързано с Министерството на отбраната, съобщи прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит, като не даде допълнителни подробности.

Според слуховете „вълнуващото съобщение“ ще бъде за преименуването на Министерството на отбраната на „Министерство на войната“ – предишното му име, което беше премахнато през 1947 г.

Редица медии съобщиха преди Деня на труда, че Белият дом е работил по планове за връщане на старото име, позовавайки се на служител на Белия дом.

„Това беше името, когато спечелихме Първата световна война, спечелихме Втората световна война, спечелихме всичко. „Отбрана“ е прекалено отбранително. Искаме да бъдем отбранителни, но искаме да бъдем и нападателни. Трябва да бъдем. Просто ми звучеше по-добре“, заяви Тръмп на 25 август.

Той каза, че не знае дали Конгресът трябва да одобри промяната на името, но посочи, че е сигурен, че депутатите ще се съгласят.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет също намекна за предстоящата промяна по време на маратонското заседание на кабинета миналата седмица.

„Не става въпрос само за думи – става въпрос за воинския етос. Ние не искаме война, не я търсим. Вие сте президентът на мира, господине“, добави той.

Някои спекулации пък сочат, че обявлението може да е свързано с планове за изпращане на войски от Националната гвардия в Чикаго.

Министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем и шефът на граничната служба Том Хоман заявиха, че от тази седмица ще се засилят рейдовете на Агенцията за имиграция и митнически контрол в цялата страна, като е възможно да се проведат операции от военноморската база на Големите езера близо до северната част на Чикаго.

Кметът на града заяви, че неговата администрация се подготвя за разполагането на федерални служители до края на седмицата.

