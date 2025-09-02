Тръмп: Много съм разочарован от Путин

Американският президент Доналд Тръмп заяви в радио интервю, че е „много разочарован“ от руския си колега Владимир Путин заради провала да бъде постигнато мирно споразумение по въпроса за Украйна след срещата им в Аляска.

„Много съм разочарован от президента Путин, мога да го кажа ясно,“ подчерта Тръмп в ефира на предаването на Скот Дженингс, когато бе попитан дали се чувства предаден от реакцията на руския лидер. „Имахме страхотни отношения, но съм много разочарован.“

Въпреки това Тръмп не уточни какви последици, ако изобщо има такива, може да последват за Русия, макар наскоро да постави двуседмичен срок за постигане на мирно споразумение, който изтича по-късно тази седмица.

Американският президент допълни, че не е обезпокоен от възможен съюз между Русия и Китай, въпреки че Путин се срещна в Пекин с китайския лидер Си Дзинпин преди голям военен парад.

„Изобщо не съм притеснен, не,“ каза Тръмп. „Имаме най-силната армия в света и те никога не биха я използвали срещу нас. Повярвайте ми, това би било най-лошото нещо, което някога могат да направят.“