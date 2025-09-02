dalivali.bg
София
сега Слънчево 22°
23 Слънчево 21°
00 Слънчево 20°
01 Слънчево 19°
02 Слънчево 19°
Последни
новини
Слънчево
Космическо време
Светът

Тръмп: Много съм разочарован от Путин

Администрацията на американския президент планира да предприеме определени действия за намаляване на жертвите във войната на Русия в Украйна

Снимка: Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  21:53 ч. 02.09.2025 г.

Американският президент Доналд Тръмп заяви в радио интервю, че е „много разочарован“ от руския си колега Владимир Путин заради провала да бъде постигнато мирно споразумение по въпроса за Украйна след срещата им в Аляска.

„Много съм разочарован от президента Путин, мога да го кажа ясно,“ подчерта Тръмп в ефира на предаването на Скот Дженингс, когато бе попитан дали се чувства предаден от реакцията на руския лидер. „Имахме страхотни отношения, но съм много разочарован.“

Мерц: Путин може би е най-сериозният военнопрестъпник на нашето време

Въпреки това Тръмп не уточни какви последици, ако изобщо има такива, може да последват за Русия, макар наскоро да постави двуседмичен срок за постигане на мирно споразумение, който изтича по-късно тази седмица.

Американският президент допълни, че не е обезпокоен от възможен съюз между Русия и Китай, въпреки че Путин се срещна в Пекин с китайския лидер Си Дзинпин преди голям военен парад.

Путин пред Фицо: Русия никога не се е противопоставяла на присъединяването на Украйна към ЕС

„Изобщо не съм притеснен, не,“ каза Тръмп. „Имаме най-силната армия в света и те никога не биха я използвали срещу нас. Повярвайте ми, това би било най-лошото нещо, което някога могат да направят.“

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Трамвай дерайлира и се удари в подлез - подозират, че е управляван от младежи (СНИМКИ)

Трамвай дерайлира и се удари в подлез - подозират, че е управляван от младежи (СНИМКИ)
Със 199 км/ ч се е движил Виктор Илиев, врязал се в автобус в София. Два пъти приел райски газ от балонче (ВИДЕО)

Със 199 км/ ч се е движил Виктор Илиев, врязал се в автобус в София. Два пъти приел райски газ от балонче (ВИДЕО)
Димитър Радев: Доставките на банкноти и отсичането на българските евро монети са в ход

Димитър Радев: Доставките на банкноти и отсичането на българските евро монети са в ход
Иван Таков за bTV: Има задържан по случая с дерайлиралия трамвай в София

Иван Таков за bTV: Има задържан по случая с дерайлиралия трамвай в София
Желязков: Смущенията на самолета на Урсула фон дер Лайен не са хибридни, не е нужно разследване

Желязков: Смущенията на самолета на Урсула фон дер Лайен не са хибридни, не е нужно разследване
Тази сутрин
Снимка: Банско вече е предпочитана дестинация през цялата година. Какви са цените за уикенд?
Банско вече е предпочитана дестинация през цялата година. Какви са цените за уикенд?
Снимка: Опустошителна суша: Фермери са пред фалит във Врачанско
Опустошителна суша: Фермери са пред фалит във Врачанско
Снимка: Може ли да се стигне до доживотни отнемания на книжки за рецидивисти?
Може ли да се стигне до доживотни отнемания на книжки за рецидивисти?
Лице в лице
Снимка: Васил Велев за линията на бедността и икономиката
Васил Велев за линията на бедността и икономиката
Снимка: Христина Христова за бюджета, еврото, пенсиите и доходите
Христина Христова за бюджета, еврото, пенсиите и доходите
Снимка: Ивайло Мирчев: В ДАНС е необходима тотална реформа
Ивайло Мирчев: В ДАНС е необходима тотална реформа
Тази събота и неделя
Снимка: "Рестарт": От маркетинг мениджър до производител на ароматизирани свещи
"Рестарт": От маркетинг мениджър до производител на ароматизирани свещи
Снимка: Не пропускайте "Ергенът: Любов в рая" на 1 септември от 21.30 часа по bTV
Не пропускайте "Ергенът: Любов в рая" на 1 септември от 21.30 часа по bTV
Снимка: Силна буря в Кюстендил
Силна буря в Кюстендил
120 минути
Снимка: "120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
"120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
Снимка: В главната роля: д-р Георги Стаменов
В главната роля: д-р Георги Стаменов
Снимка: Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест