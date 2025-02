Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще отложи митата върху канадския внос с поне 30 дни, заяви министър-председателят на Канада Джъстин Трюдо в публикация в X в понеделник.

След втория си разговор за деня с Тръмп, Трюдо заяви също, че Канада се е ангажирала да назначи специален министър за борба с контрабандата на фентанил и да осигури постоянно наблюдение на общата граница.

„Предложените мита ще бъдат спрени за поне 30 дни, докато работим заедно“, заяви канадският премиер, цитиран от Ройтерс.

Американският президент потвърди, че САЩ спират плана си за налагане на мита върху канадския внос в замяна на това страната да направи повече за предотвратяване на влизането на незаконни наркотици в САЩ.

I just had a good call with President Trump. Canada is implementing our $1.3 billion border plan — reinforcing the border with new choppers, technology and personnel, enhanced coordination with our American partners, and increased resources to stop the flow of fentanyl. Nearly…