Американският президент Доналд Тръмп отмени пресконференция и прекрати своето участие в срещата на НАТО, съобщава „Индипендънт”. Причината е, че Тръмп е реагирал гневно на видео, в което световните лидери си правят шеги на негов гръб.

Американският президент беше попитан дали е видял клипа, в който неговите международни партньори се шегуват за неговата експлозивна конференция с Еманюел Макрон.

