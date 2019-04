Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази ужаса си от огромния пожар, който се разрази в парижката катедрала Нотр Дам, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

"Ужасно е да видиш този гигантски пожар в "Нотр Дам" в Париж. Трябва да се използват хеликоптери-цистерни, за да бъде потушен той. Трябва да се действа бързо", написа Тръмп в "Туитър".

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly!