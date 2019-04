Пожар пламна в катедралата "Нотр Дам" в Париж. Кулата с форма на стрела рухна под напора на пламъците, които обхванаха цялата горна част на храма. Хората са евакуирани, няма жертви предаде Франс прес.

Президентът Еманюел Макрон пристигна на мястото. "Тъжен съм да видя тази част от нас да гори", написа той в "Туитър".

Премиерът Едуард Филип и председателят на Народното събрание Ричард Феран също се очаква да пристигнат.

Според източник от парижката противопожарна служба пожарът вероятно е свързан с работите по обновление на сградата.

Гледайте на живо:

Малко преди кулата да се срине, след като беше обхваната цялата от пожара, говорителят на катедралата Андре Фино каза, че цялото скеле на катедралата гори.

Според в. "Фигаро" целият покрив се е срутил.

На място има много пожарникари с техника. Районът е отцепен.

Пожарът избухна в горната част на храма.

Пожарът е възникнал на скеле, издигнато от едната страна на катедралата, пишат френските медии.

Според полицията причините засега са неизвестни, предаде Асошиейтед прес. Започнало е разследване.

Заради пожара в катедралата Нотр Дам в Париж френският президент Еманюел Макрон отложи речта си, в която трябваше да обяви първи мерки в отговор на исканията на "жълтите жилетки".

Катедралата, наричана още Парижката "Света Богородица" е един от най-посещаваните исторически паметници във френската столица. Около 13 милиона туристи посещават всяка година храма.

Според очевидци огромните пламъци "разяждат" част от покрива на сградата. Сериозността на бедствието все още не е оценена от съответните служби.

В "Туитър" кметът на Париж Ан Идалго определи пожара като "ужасен" и съобщи, че пожарникарите на място се опитват да овладеят огъня. Тя призова хората да спазват периметъра на сигурността.

Обновлението на катедралата започна миналия юли, допълва в. "Фигаро". Според предстоятелството на храма за обновлението му са нужни 150 милиона евро. Държавата деблокира 2,5 милиона евро за обновяване на кулата с форма на островърха стрела. Тя се издига на 93 метра и е изградена от 500 тона дърво и 200 тона олово.

Миналата седмица 16 статуи, разположени около тази кула-стрела, бяха свалени зрелищно с помощта на огромен кран, за да бъдат поверени на ателиета, в които да бъдат реставрирани.

По време на тази операция 100-метровият кран в продължение на 10 часа сваляше една по една 16-те медни статуи, изобращяващи 12 апостоли и 4 евангелисти.

Пожарът в "Нотр Дам" се разрази в първия ден на Страстната седмица.

Американският президент Доналд Тръмп нарече пожара ужасяващ.

„Ужасяващо е да гледаш огромен пожар да гори в катедралата „Нотр Дам” в Париж. Може би самолетите с водни резервоари за гасене на пожари могат да бъдат използвани.

Трябва да се действа бързо”, написа Тръмп в „Туитър”.

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly!