След пожара в "Нотр Дам" отново се появи версия, според която Кольо Фичето е спасил известната катедрала.

Твърди се, че събитията се разиграли през 1866-та година.

Тогава се разбрало, че "Света Богородица" в Париж била заплашена от срутване. Забелязали, че тя започнала да се руши и дори една от стените се пропукала. Управителят на Русенската област Мидхат паша изпратил Колю Фичето, които само за няколко дни открил дълбока подпочвена вода, която предизвиквала ерозията. Така разрушението било преодоляно, а стената била възстановена.

Това трябва да го разглеждаме само и единствено като легенда, чудесна и романтична история, която няма нищо общо с историческата действителност. Това коментира във "Важното, казано на глас" по bTV Radio Константин Фичев, наследник на Кольо Фичето. По думите му в семейството на Фичето винаги се е знаела тази история, но не вярват в достоверността й.

В същото време наследникът на строителя разказва, че единствено мостът в Дряново е в отлично състояние, от всички сътворено от Кольо Фичето. Най-голямата болка е моста при Бяла, посочи Фичев и допълни, че някои от построените неща вече не могат да бъдат спасени.

Странно ми е, че винаги страдаме на чужди гробове, коментира Фичев по повод предложената помощ след пожара в "Нотр Дам". Едва ли не ние ще събираме пари, за да помогнем там, а нашите паметници остават без грижа, това е показателно и за нас, допълни той.

Призова всички да бъдат съпричастни към всички трагедии, но определи като лицемерна загрижеността за други проблеми, а да нехаеш за своите.