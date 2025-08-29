dalivali.bg
Тръмп блокира 5 млрд. долара за външни помощи

Администрацията на Тръмп фактически разгради USAID, основната американска агенция за чуждестранна помощ

Снимка: Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  17:12 ч. 29.08.2025 г.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предприе стъпка за блокиране на 5 милиарда долара от одобрената от Конгреса чуждестранна помощ, съобщи Белият дом, повишавайки вероятността от федерално спиране, тъй като демократите се противопоставят на мярката.

„Става дума за програми на Държавния департамент и Агенцията на САЩ за международно развитие (USAID)“, написа Тръмп в писмо до Камарата на представителите, цитирано от БГНЕС. 

Доналд Тръмп спря охраната на Камала Харис от „Сикрет сървис“

Администрацията на Тръмп фактически разгради USAID, основната американска агенция за чуждестранна помощ, откакто пое властта. Създадена през 1961 г. от Джон Ф. Кенеди с цел да използва помощта за спечелване на развиващите се страни по време на Студената война, агенцията бе интегрирана в Държавния департамент след като тогавашният държавен секретар Марко Рубио съкрати 85% от програмите ѝ.

Фон дер Лайен след разговор с Тръмп и Зеленски: Путин трябва да седне на масата за мирни преговори

След встъпването си в длъжност за втори мандат през януари, Тръмп започна мащабна кампания за съкращаване или разпускане на части от федералното управление. Демократите предупредиха, че всяка опит да се отмени финансиране, вече одобрено от Конгреса, ще прекрати преговорите за избягване на бюджетна парализа след 30 септември.

