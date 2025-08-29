Президентът на САЩ Доналд Тръмп спря охраната на бившия вицепрезидент Камала Харис от „Сикрет сървис“, съобщи Си Ен Ен.

По закон бившите президенти в Съединените щати имат право на доживотна държавна охрана, а вицепрезидентите – на 6 месеца, след като напуснат поста. За Харис този период приключи на 21 юли.

Бившият президент Джо Байдън обаче е издал директива, преди да напусне поста, с която удължава охраната за Харис с една година. Документът не е публикуван досега, отбелязва Си Ен Ен.

Настоящият президент Доналд Тръмп е поискал отмяна на охраната с писмо до министъра на вътрешната сигурност.

„С настоящото писмо Ви упълномощавам да прекратите всички процедури, свързани със сигурността, разрешени преди това с Изпълнителен меморандум, извън изискваните от закона, за следното лице, считано от 1 септември 2025 г.: Бившият вицепрезидент Камала Д. Харис“, гласи писмо.

Прекратяването на защитата на Харис идва в момент, когато тя ще предприеме турне в няколко града, на което ще представи мемоарите си, озаглавени „107 дни“, посветени на кратката ѝ кампания като кандидат-президент (на мястото на Джо Байдън).

Турнете ще я постави в центъра на обществено внимание. Откакто напусна поста вицепрезидент тя е присъствала само на няколко публични събития.

След завръщането си в Белия дом през януари Тръмп отмени държавната охрана за редица хора, включително Хънтър и Ашли Байдън, децата на бившия президент Джо Байдън.

Цената на охрана, подобна на тази която осигурява „Сикрет сървис“, ако бъдат финансирани от частни източници, може да достигне милиони долари годишно.

