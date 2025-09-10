dalivali.bg
Освиркаха Тръмп в ресторант във Вашингтон, нарекоха го „Хитлер на нашето време” (ВИДЕО)

Агенти от тайните служби изведоха протестиращите, които развяваха знамена с палестинския флаг

Снимка: btvnovinite.bg

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  08:00 ч. 10.09.2025 г.

Видеоклипове в социалните медии показват момента, в който протестиращи започнаха да освиркват американския президент Доналд Тръмп в ресторант във Вашингтон, викайки „Свобода за Вашингтон! Свобода за Палестина! Тръмп е Хитлер на нашето време!”

79-годишният републиканец се приближи до крещящите протестиращи в ресторанта, спря на няколко метра от тях за няколко секунди, кимна и се усмихна спокойно, без да отговори.

Секунди по-късно Тръмп направи знак да се разчисти зоната, като каза „Хайде, да вървим“.

Агенти от тайните служби изведоха протестиращите, които развяваха знамена с палестинския флаг, предаде АФП, цитирана от БГНЕС. 

Чува се как други хора в ресторанта освиркват или скандират „САЩ! САЩ!“.

Вечерята на публично място е рядко събитие за Тръмп, но прессекретарят Каролин Лийвит потвърди, че „той и екипът му са се насладили на раци, скариди, салата, пържола и десерт“ за вечеря в ресторант на няколко пресечки от Белия дом.

Към Тръмп се присъединиха вицепрезидентът Джей Ди Ванс, министърът на отбраната Пийт Хегсет, държавният секретар Марко Рубио, заместник-началникът на кабинета Стивън Милър, Лийвит и други.

Тръмп за атаката в Доха: Това беше решение, взето от Нетаняху, а не от мен

В едно видео се вижда как Ванс стиска ръцете на гостите и им пожелава приятен апетит.

Преди вечерята Тръмп заяви пред пресата, че „ресторантите в столицата процъфтяват“, като приписа заслугата за това на репресивните си мерки с помощта на войници от Националната гвардия.

Репортерите съобщиха, че той е бил посрещнат с гръмки възгласи от хората от другата страна на улицата и с няколко освирквания. 

