Военнослужеща, отвлечена от „Хамас“, е била спасена от израелската армия по време на наземната операция в Ивицата Газа, предава Ройтерс.

Ори Мегидиш е била отвлечена от терористите на 7 октомври и отведена в анклава. След като е освободена, е преминала медицински прегледи и е в добро състояние. След това се е върнала обратно при семейството си.

„Тя е у дома“, написаха в социалната мрежа „Х“ от армията на Израел.

She is home.



PVT Megidish was abducted by Hamas on October 7. Tonight, she was released during ground operations.



Ori is now home with her family. pic.twitter.com/7Arr9835Ws