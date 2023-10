Отвлечената от „Хамас“ израелско-германска гражданка Шани Лук вероятно е мъртва. Това съобщава майка ѝ Рикарда Лук. Момичето е в неизвестност след атаките на терористичната групировка по време на последното ѝ парти на музикалния фестивал „Супернова“ в Израел.

Пред германски медии майката заявява, че според информация на израелските военни ДНК проба, взета от част от черепна кост, е на Шани. Тялото на момичето обаче все още не е намерено.

Сестрата на Шани също потвърждава смъртта ѝ в социалните мрежи. Ади Лук пише в Инстаграм, че Шани е убита при „клането в Реим“ - препратка към нападението на „Хамас“ от 7 октомври в южната част на Израел, близо до Ивицата Газа.

От съобщенията обаче не става ясно къде и кога е намерен фрагментът от черепа ѝ.

Mother of Hamas kidnapped Shani Louk says her daughter is dead



Louk was seen in footage shared on the day of the attack laying motionless in the back of a truck after being kidnapped and brought into Gaza. It was unclear if she was alive in the video, although Louk's mother… pic.twitter.com/vJyk5g2Jpr