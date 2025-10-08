Президентът на САЩ Доналд Тръмп трябва да получи Нобеловата награда за мир, ако успее да убеди китайския президент Си Дзинпин да се откаже от употребата на сила срещу Тайван, заяви президентът Лай Чинг-те в интервю за консервативно американско радиопредаване и подкаст.

Вашингтон е най-важният международен поддръжник на Тайван, за който претендира Китай, въпреки липсата на официални връзки, но откакто Тръмп встъпи в длъжност тази година, той не е подписал никакви нови продажби на оръжие на Тайван.

Очаква се Тръмп да се срещне със Си този месец, а някои експерти по външна политика и хора в Тайван са обезпокоени, че той може да не е толкова ангажиран с отбраната на острова, колкото предишните президенти на САЩ, и може да предложи на Пекин отстъпки, за да осигури значителна търговска сделка.

Лай, говорейки тази седмица в „Шоуто на Клей Травис и Бък Секстън“, което се излъчва по повече от 400 радиостанции, се позова на коментари на Тръмп от август, в които той каза, че Си му е казал, че Китай няма да нахлуе в Тайван, докато той е президент на САЩ.

Китай, който счита острова само за една от своите провинции, никога не се е отказвал от употребата на сила, за да постави Тайван под свой контрол, и редовно изпраща своите военни във водите и небето около острова.

НАДЕЖДА ЗА ПОДКРЕПАТА НА ТРЪМП

„Надяваме се да продължим да получаваме подкрепата на президента Тръмп. Ако президентът Тръмп убеди Си Дзинпин да се откаже окончателно от всякаква военна агресия срещу Тайван, президентът Тръмп несъмнено ще бъде лауреат на Нобелова награда за мир“, каза Лай.

Тръмп заяви, че заслужава отличието, дадено на четирима от неговите предшественици в Белия дом. Тазгодишната награда ще бъде обявена в Норвегия в петък. На въпроса какво би казал на Тръмп, ако се срещнат, Лай отговори, че би го посъветвал да обърне внимание на действията на Си.

„Бих го посъветвал да обърне специално внимание на факта, че Си Дзинпин не само провежда все по-мащабни военни учения в Тайванския проток, но и разширява военните сили в Източнокитайско море и Южнокитайско море“, каза Лай, според препис от неговите изказвания, публикуван от президентския офис във вторник. Предвид липсата на официални връзки, тайванските лидери не разговарят директно с американските президенти, нито се срещат с тях.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK