СЗО коригира Тръмп: Нито парацетамолът, нито ваксините причиняват аутизъм

Тръмп настоява бременните жени да „издържат“ и да избягват Тиленол заради, според него, връзка с аутизма и призова за значителни промени в стандартните ваксини, прилагани на бебета

Снимка: Reuters

Публикувано в  16:22 ч. 23.09.2025 г.

Публикувано в  16:22 ч. 23.09.2025 г.

Нито болкоуспокояващото средство Тиленол, нито ваксините са доказано свързани с аутизъм, заяви Световната здравна организация, след коментари на президента на САЩ Доналд Тръмп и неговата администрация в обратната посока.

Тръмп настоява бременните жени да „издържат“ и да избягват Тиленол заради, според него, връзка с аутизма и призова за значителни промени в стандартните ваксини, прилагани на бебета.

Медицинските среди отдавна подчертават, че ацетаминофенът или парацетамолът – основната съставка на Тиленол – е сред най-безопасните обезболяващи по време на бременност, информира БГНЕС. 

Тръмп свърза приема на парацетамол по време на бременност с причиняването на аутизма

Говорителят на СЗО Тарик Яшаревич призна, че е имало „обсервационни изследвания, които са предполагали възможна връзка между пренаталната употреба на парацетамол и аутизъм“. Но, уточни той, „доказателствата остават непоследователни“.

„Ако връзката между парацетамола и аутизма беше силна, тя вероятно щеше да бъде последователно наблюдавана в множество изследвания,“ каза Яшаревич и предупреди срещу „прибързани заключения относно ролята на парацетамола в развитието на аутизъм“.

Тема на пресконференцията на Тръмп в понеделник бяха и ваксините, когато той повтори аргументи на антиваксърското движение. Той постави под съмнение стандартни имунизации като тази срещу морбили, заушка и рубеола (MMR) и намекна, че би прекратил използването на алуминий във ваксините – вещество, чиято безопасност е многократно изследвана.

Въпросът за причините за аутизма – сложно състояние, свързано с мозъчното развитие и предимно с генетични фактори – е отдавнашна кауза и на здравния министър на Тръмп, Робърт Ф. Кенеди-младши, който от десетилетия разпространява твърдения, че ваксините предизвикват аутизъм.

Попитан за страховете, повдигнати от американския президент и администрацията му, Яшаревич бе категоричен: „Ваксините не причиняват аутизъм.“

Той подчерта, че имунизационният календар за деца, изготвен от СЗО и възприет във всички страни, е спасил най-малко 154 милиона живота през последните 50 години.

„Тези схеми постоянно се адаптират според науката и днес предпазват деца, юноши и възрастни от 30 инфекциозни заболявания,“ заяви говорителят.

По думите му, когато имунизационните графици се отлагат или нарушават без научна обосновка, рискът от заразяване нараства рязко – не само за самото дете, но и за по-широката общност. „Всяка пропусната доза увеличава вероятността от животозастрашаващо заболяване,“ предупреди той.

