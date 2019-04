Световни лидери остро осъдиха серията бомбени атаки в Шри Ланка по Великден, съобщава БГНЕС, позовавайки се на АФП.

Британският премиер Тереза Мей определи кървавото нападение като „наистина ужасяващо“. „Подобни актове на насилие срещу църкви и хотели в Шри Ланка е нещо наистина ужасяващо. Искам да изкажа най-дълбоките си съболезнования на близките на жертвите и на пострадалите в този трагичен момент“, написа Мей в „Туитър“.

The acts of violence against churches and hotels in Sri Lanka are truly appalling, and my deepest sympathies go out to all of those affected at this tragic time.



We must stand together to make sure that no one should ever have to practise their faith in fear. — Theresa May (@theresa_may) April 21, 2019

Премиерът на Австралия Скот Морисон в изявление посочи, че „мислите му са със загиналите и пострадалите при тези ужасяващи терористични атаки“.

Само месец след тежката терористична атака в собствената си страна премиерът на Нова Зеландия Джасинда Ардърн описа бомбените взривове в Шри Ланка като „опустошителни“.

Германският канцлер Ангела Меркел заклейми „религиозната омраза и нетолерантност“ след атаките в Коломбо.

„Силно осъждаме тези актове на омраза. Изказваме нашата солидарност с народа на Шри Ланка и нашите мисли са с тези, загубили близките си на Великден”, написа в „Туитър“ френският президент Еманюел Макрон.

We are deeply saddened by the terrorist attacks against churches and hotels in Sri Lanka. We firmly condemn these odious acts. We stand by the people of Sri Lanka and our thoughts go out to the loved ones of the victims on this Easter Sunday. https://t.co/NytqQP9aE7 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 21, 2019

Американският президент Доналд Тръмп също поднесе своите съболезнования за „ужасните терористични атаки в Шри Ланка“.

138 people have been killed in Sri Lanka, with more that 600 badly injured, in a terrorist attack on churches and hotels. The United States offers heartfelt condolences to the great people of Sri Lanka. We stand ready to help! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2019

Председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер изрази своя „ужас и тъга“ от взривовете, а върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика и сигурност Федерика Могерини посочи, че нападенията са белязали „един наистина тъжен ден не само за страна, но и за света“.

Папа Франциск изрази своята дълбока тъга за атаките по време на традиционното си обръщение по повод Великден във Ватикана.

„Искам да изразя своята дълбока привързаност към католическата общност в Шри Ланка, която беше нападната докато се молеше. Изказвам съболезнования на близките на всички жертви на това жестоко насилие“, обяви Светият отец.

Пакистанският премиер Имран Хан също поднесе съболезнованията си на народа на Шри Ланка. „Силно осъждам ужасяващите терористични атаки в Шри Ланка на Великден, при които беше загубен невинен човешки живот и стотици бяха ранени“, написа той в „Туитър“.

Премиерът на съседна Индия Нарендра Моди написа в социалните мрежи: „Няма място за подобно варварско деяние в нашия регион. Индия е солидарна с хората на Шри Ланка.”

Снимка: EPA/Reuters

Снимка: EPA

Снимка: EPA/Reuters

Снимка: EPA/Reuters

Снимка: EPA/Reuters

Снимка: EPA/Reuters

Снимка: EPA/Reuters

Снимка: EPA/Reuters

Снимка: EPA/Reuters

Снимка: EPA/Reuters

Снимка: EPA/Reuters

Снимка: EPA/Reuters

Снимка: EPA/Reuters

Снимка: EPA/Reuters 14

Премиерът Бойко Борисов изпрати съболезнователна телеграма до министър-председателя на Шри Ланка Ранил Викремесингхе.

“Потресен съм от новината за ужасяващите атентати в църкви и хотели в Шри Ланка, довели до загубата на живота на толкова много хора и стотици ранени. Осъждам най-категорично тези жестоки актове на тероризъм, които не биха могли да бъдат оправдани с никакви каузи”, пише Борисов.

Външният ни министър Екатерина Захариева също изпрати съболезнователна телеграма до министъра на външните работи на Шри Ланка и осъди насилието в страната.

"Моля да предадете най-искрените ни съболезнования към семействата на жертвите и пожеланията ни за бързо възстановяване на всички ранени. Скърбим заедно с шриланкийския народ", посочва Захариева.