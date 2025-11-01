Президентът на Коста Рика Родриго Чавес изключително често се доверява на своя стилист и фризьор Исак Санабрия. Сега обаче 25-годишният мъж е заменил ножиците и лака си за коса с решетки и затворническа килия. Подозренията са, че той хладнокръвно е убил чуждестранна двойка, и сега се намира в ареста.

Германско-австрийската двойка имигранти Мануела и Рюдигер С. живеели в Кепос, Коста Рика. Те искали да продадат къщата си на стойност около един милион долара и се срещали с потенциални купувачи. Сред тях били Исак Санабрия А. и двамата му предполагаеми съучастници – мъж и жена, съобщават CR Hoy и OE24.

Те се срещнали с Мануела и Рюдигер С. в имота им през септември. Но тогава - според полицията, избухнал спор – и изведнъж се чули изстрели. Рюдигер С. (60) бил прострелян в главата, съпругата му Мануела (57) била убита с три изстрела, предава RTL.

И двамата са починали в собствения си дом. Според OE24, Исак Санабрия А. и двамата му предполагаеми съучастници са останали в къщата на немско-австрийската двойка поне три дни след убийствата.

Твърди се, че те са пренесли телата на мъртвата двойка в градината с колички и са ги погребали там.

Вътре в къщата те са унищожили всички следи от престъплението и дори са изгорили всички снимки на жертвите си.

Полицията подозира, че тримата предполагаеми убийци са искали да отнемат ценното имущество за себе си – и за да направят това, са искали да премахнат всички следи от съществуването на действителните собственици.

Органите на реда обаче получили анонимен сигнал, след който съдебни експерти откриват кръв, отпечатъци от стъпки и следи от гуми.

Така разследващите стигат до превозно средство, а след това и до заподозрените за двойното убийство.

Малко повече от месец след бруталното престъпление тримата са арестувани.

Според местните медии адвокатът на Исак Санабрия А отрича участието на клиента си в престъплението.

Междувременно полицейското разследване продължава. Служителите подозират, че може да има и други съучастници.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK