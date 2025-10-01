Укрепване на европейската отбрана и войната в Украйна са основните теми на неформална среща на европейските лидери в Копенхаген. България ще бъде представена от премиера Росен Желязков.

Изграждане на защитна стена от дронове и подкрепа за източноевропейските държави, които са най-близо до Русия, са сред акцентите на срещата.

Лидерите ще обсъдят и трябва ли да бъдат използвани в подкрепа на Украйна замразените активи на Русия в Европа, които са приблизително 140 милиарда евро.

Срещата в Копенхаген е на фона на няколко случая през последните седмици, при които дронове бяха идентифицирани във въздушното пространство на Дания, три руски изтребителя навлязоха в естонското въздушно пространство, а голям брой руски дронове проникнаха в небето над Полша.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK