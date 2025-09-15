Драмата „Спешни случаи в Питсбърг“ се превърна в най-големия победител на 77-ите награди „Еми“, като спечели шест отличия, сред които и престижната статуетка за „Най-добър драматичен сериал“, изпреварвайки фаворити като „Разделение“ и „Белият лотос“.

Комедийната поредица „Студиото“ не остана по-назад и взе четири награди, включително за „Най-добър актьор“ в комедиен сериал за Сет Роугън.

Исторически миг настъпи за 15-годишния Оуен Купър, който стана най-младият мъж, носител на „Еми“, благодарение на ролята си в минисериала на Нетфликс - „Юношество“.

Снимка: Reuters

Сериалът „Разделение“ също бе отличен – Трамел Тилман и Брит Лоуър грабнаха по една от ключовите актьорски награди.

Церемонията с продължителност три часа беше водена от комика Нейт Баргатце, който заложи на лек и неполитизиран тон, а на червения килим блеснаха Сидни Суини, Педро Паскал и Джена Ортега.

