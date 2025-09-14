SpaceX изстрелва най-големия товарен кораб в орбита

SpaceX ще изведе в орбита новия товарен кораб Cygnus XL на Northrop Grumman в неговата дебютна мисия до Международната космическа станция (МКС).

Ракета Falcon 9, натоварена с кораба Cygnus, трябва да излети от космическия център „Кейп Канаверал“ във Флорида в 18:11 ч. местно време (01:11 ч. българско време на 15 септември).

И SpaceX, и NASA ще излъчват старта на живо, като прякото предаване ще започне около половин час преди отделянето от земята, предаде БГНЕС.

Мисията носи обозначението NG-23, тъй като е 23-ата товарна доставка на Northrop Grumman до МКС за NASA. Това ще бъде и първото изстрелване на кораб Cygnus след август 2024 г., когато се осъществи полетът NG-21.

