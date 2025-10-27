Допълнителни проверки ще бъдат извършени в затворите в Англия и Уелс от понеделник, след като миналата седмица мигрант, извършител на сексуален престъпление, беше освободен по погрешка, пише Би Би Си.

Правителството нареди на директорите на затвори да въведат нови процедури, за да се избегне повторение на погрешното освобождаване на Хадуш Кебату от затвора в Челмсфорд в петък, което доведе до издирване и евентуалния му арест в Лондон в неделя.

Министърът на правосъдието Дейвид Лами ще се изправи пред въпроси в понеделник, след като информира парламента за независимо разследване как Кебату е бил освободен, а не депортиран.

Допълнителните проверки бяха критикувани от висши служители на затвора, които заявиха, че те ще увеличат натоварването и ще окажат по-голям натиск върху системата, която вече се бори да се справи.

Освобождаването на Кебату доведе до подновяване на фокуса върху състоянието на затворническата служба на Нейно Величество, която правителството определи като „разбита“.

Броят на затворниците, освободени погрешно, се е увеличил рязко, като 262 са били освободени погрешно между април 2024 г. и март 2025 г., в сравнение със 115 за същия период година по-рано.

В неделя сутринта Кебату беше арестуван в Северен Лондон, с което сложи край на 48-часово издирване.

Миналия месец той беше осъден за сексуално посегателство над 14-годишно момиче и жена през юли в Епинг, Есекс, където живеел в хотел за убежище, откакто пристигнал във Великобритания с малка лодка.

Хадуш Кебату, чийто арест предизвика протести, трябваше да бъде отведен в център за задържане на имиграционни граждани преди планираното му депортиране, когато в петък служителите на затвора погрешно му казали, че е освободен.

В неделя премиерът Киър Стармър заяви, че вече е в ход разследване, за да се „гарантира, че това няма да се повтори“.

Служител в затвора HMP Chelmsford е отстранен от активна служба, но висш служител на затвора каза, че освобождаването се дължи „на поредица от грешки, вероятно защото персоналът е претоварен и е в недостиг“.

Хадуш Кебату трябва да бъде депортиран по-късно тази седмица.

Бившият министър на правосъдието от Консервативната партия Алекс Чок заяви, че е необходимо разследване, за да „се извлекат поуки“, и предположи, че инцидентът е симптом на по-широки проблеми със затворническата система.

