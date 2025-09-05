Заместник министър-председателят на Великобритания Анджела Рейнър подаде оставка след скандал, свързан с данъчни измами.

Става дума за неплатени на данъци върху недвижимо имущество. Рейнър признава, че е внесла неправилна сума при облагането на покупка на второ жилище, но твърди, че причината е погрешен съвет от данъчен консултант.

Нейното напускане е пореден удар по кабинета на премиера Кир Стармър.

В писмо, адресирано до Стармър, Рейнър заявява, че подава оставка като заместник-министър-председател и министър на жилищното строителство на Великобритания, както и като заместник-лидер на Лейбъристката партия.

Въпреки че спечели убедителна победа на изборите през юли 2024 г., Лейбъристката партия сега е изправена пред нарастващото предизвикателство от страна на новосъздадената антиимиграционна партия Reform UK, която в момента води в националните социологически проучвания и провежда национална конференция в Бирмингам в петък.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK