Публикацията в платформата за социални медии Xiaohongshu, в която е заснета част от конфронтацията, събра 194 000 харесвания до понеделник сутринта и предизвика смесени реакции в мрежата.

Флагманският превозвач на Хонконг заяви, че е добавил двойката в списъка си със забранени пътници и добави, че има „строга политика на нулева толерантност“ към поведение, което не уважава другите пътници.

Няколко пътници, станали свидетели на инцидента, разкритикуваха поведението на хонконгската двойка. „Ако искат повече пространство, трябваше да си платят за места в първа класа“, написа един човек.

Няколко потребители пък побързаха да защитят репутацията на Хонконг, като един от тях заяви: „Повечето хора в Хонконг са любезни, тази двойка е изключение“.

Някои хора заявиха, че това би трябвало да е приемливо, като се има предвид, че възможността за накланяне е вградена функция на седалките.

Settle in with the adjustable headrest and seat recline

Stretch out in comfort with our full-length legrest

Shut out distractions with the eye mask and sleep away



What's your favourite "Airplane Mode" feature on Premium Economy?#cathaypacific #MoveBeyond