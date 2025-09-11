dalivali.bg
София
сега Дъжд 21°
21 Краткотраен дъжд 21°
22 Облачно 21°
23 Облачно 20°
00 Облачно 20°
Последни
новини
Дъжд
Космическо време
Светът

След руските дронове и по молба на Полша: Съветът за сигурност на ООН се събира извънредно утре

В същото време няколко държави ще изпратят подкрепления на Полша

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  19:06 ч. 11.09.2025 г.

Съветът за сигурност на ООН се събира извънредно утре по молба на Варшава след свалените руски дронове на нейна територия.

В същото време няколко държави ще изпратят подкрепления на Полша.

Нидерландия ще предостави системи за противовъздушна отбрана, артилерия и 300 свои военни, а Чехия ще даде хеликоптери и 100 военни.

Германия ще позиционира за постоянно една бригада в Литва за подсилване на източния фланг на НАТО.

Руски дронове навлязоха в Полша, последва незабавна реакция - Активира се член 4 от договора с НАТО

Франция и Великобритания може да изпратят свои изтребители – заяви полският министър на отбраната.

От днес Полша затваря всички гранични пунктове с Беларус, заради предстоящи военни учения между Минск и Москва.

Как случилото се с руските дронове в Полша отекна у нас?

Полското оперативно командване на въоръжените сили въведе и ограничения за въздушния трафик по източните си граници с Беларус и Украйна.

Москва отхвърли обвиненията на Запада, че нарочно е изпратила дронове в Полша с цел провокация.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Трагедията в Крайници: Младата майка е била убита пред очите на трите си деца

Трагедията в Крайници: Младата майка е била убита пред очите на трите си деца
Жестоко убийство: Мъж закла жена си в дупнишко село

Жестоко убийство: Мъж закла жена си в дупнишко село
Блокирани на летище „Васил Левски“: Пътници чакат над 10 часа заради повреден самолет

Блокирани на летище „Васил Левски“: Пътници чакат над 10 часа заради повреден самолет
Голям пожар горя край Карнобат

Голям пожар горя край Карнобат
24 години по-късно: Какво се случи и колко души загинаха при атаките от 11 септември в САЩ?

24 години по-късно: Какво се случи и колко души загинаха при атаките от 11 септември в САЩ?
Тази сутрин
Снимка: Бивш МВР министър за случая в Русе: Липса на официална информация и хаотични изявления
Бивш МВР министър за случая в Русе: Липса на официална информация и хаотични изявления
Снимка: Български евродепутати за дроновете в Полша: Целенасочена провокация, някои от тях „не са се заблудили“
Български евродепутати за дроновете в Полша: Целенасочена провокация, някои от тях „не са се заблудили“
Снимка: „Путин изпробва реакциите на Европа и НАТО“: Румъния вдигна изтребители като превантивна мярка
„Путин изпробва реакциите на Европа и НАТО“: Румъния вдигна изтребители като превантивна мярка
Лице в лице
Снимка: Наблюдаваните стоки от първа необходимост
Наблюдаваните стоки от първа необходимост
Снимка: Борислав Гуцанов за незаконните домове за възрастни хора
Борислав Гуцанов за незаконните домове за възрастни хора
Снимка: Борислав Гуцанов и Пламен Димитров – гости в "Лице в лице"
Борислав Гуцанов и Пламен Димитров – гости в "Лице в лице"
Тази събота и неделя
Снимка: Най-добра рибена чорба
Най-добра рибена чорба
Снимка: В ателието на твореца Павел Койчев
В ателието на твореца Павел Койчев
Снимка: Уроците на Камен Донев
Уроците на Камен Донев
120 минути
Снимка: В главната роля: Владимир Карамазов
В главната роля: Владимир Карамазов
Снимка: Време за отговори: Томислав Дончев
Време за отговори: Томислав Дончев
Снимка: Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс
Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс