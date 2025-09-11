След руските дронове и по молба на Полша: Съветът за сигурност на ООН се събира извънредно утре

Съветът за сигурност на ООН се събира извънредно утре по молба на Варшава след свалените руски дронове на нейна територия.

В същото време няколко държави ще изпратят подкрепления на Полша.

Нидерландия ще предостави системи за противовъздушна отбрана, артилерия и 300 свои военни, а Чехия ще даде хеликоптери и 100 военни.

Германия ще позиционира за постоянно една бригада в Литва за подсилване на източния фланг на НАТО.

Франция и Великобритания може да изпратят свои изтребители – заяви полският министър на отбраната.

От днес Полша затваря всички гранични пунктове с Беларус, заради предстоящи военни учения между Минск и Москва.

Полското оперативно командване на въоръжените сили въведе и ограничения за въздушния трафик по източните си граници с Беларус и Украйна.

Москва отхвърли обвиненията на Запада, че нарочно е изпратила дронове в Полша с цел провокация.