Светът

След по-малко от месец на поста: Френският премиер Себастиен Лекорню подаде оставка

Това се случва само ден, след като беше представено новото правителство на страната

Снимка: Ройтерс

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  10:57 ч. 06.10.2025 г.

Новият премиер на Франция Себастиен Лекорню подаде оставка, съобщават световните агенции. Той успя да се задържи на поста по-малко от месец, след като встъпи в длъжност на 10 септември. Това се случва само ден, след като беше представено новото правителство на страната.

Той беше назначен от президента Еманюел Макрон 24 часа след вота на доверие, който предишният министър-председател Франсоа Байру загуби.

Франция е в сериозна политическа и дългова криза. На този фон, граждански протести подпалиха редица големи градове в страната.

Макрон представи новото правителство, изправено пред риска да бъде свалено

Само за тази година обслужването на държавния дълг ще струва около 67 млрд. евро – повече от бюджета на всички министерства, с изключение на образованието и отбраната. Прогнозите сочат, че до края на десетилетието тази сума ще достигне 100 млрд. евро годишно.

На 12 септември рейтинговата агенция Fitch понижи кредитния рейтинг на Франция, което прави заемите още по-скъпи и подчертава съмненията в стабилността и платежоспособността на страната. Перспективата за обръщане към МВФ или за намеса на Европейската централна банка (ЕЦБ) вече не изглежда фантастична.

Всичко това се случва на фона на международна нестабилност.

Нова национална стачка във Франция

Политическата криза

Кризата започна със злополучното решение на Макрон да разпусне Националното събрание през лятото на 2024 г. Вместо да укрепи управлението, новият парламент се раздели на три лагера: център, левица и крайна десница. Нито една група не можеше да управлява, защото останалите две неизменно се обединяваха срещу нея.

Мишел Барние и по-късно Франсоа Байру оцеляха само по няколко месеца на поста министър-председател, преди да паднат жертва на основния въпрос пред всяко правителство: как държавата да събира и харчи средствата си.

74-годишният центрист Байру превърна проблема с държавния дълг – който вече надхвърля 3 трилиона евро, или 114% от БВП – в основна кауза. Той настояваше за орязване на 44 милиарда евро от бюджета за 2026 г., но бе свален след вот на недоверие, подкрепен от леви и крайнодесни депутати. Общественото мнение също не прие негови идеи като премахването на два национални празника, за да се финансира увеличен бюджет за отбрана.

На фона на национална стачка, новият френски премиер обяви промяна в политиката

След оставката на Байру Макрон назначи за премиер свой довереник – 39-годишния Севастиян Лекорню. Смятан за тих и лоялен, Лекорню е близък до президента от дълго време. „С Лекорню на практика Макрон е премиер“, коментира икономистът Филип Агийон.

