Карол Навроцки, подкрепян от националистите „Право и справедливост“, печели президентските избори в Полша.

При 99% обработени протоколи той води с 50,9% , а Рафал Тшасковски е с 49,1%.

Според местни и западни медии вотът е изключително важен за това дали страната ще затвърди мястото си сред мнозинството в Европейския съюз или ще се обърне към национализъм в стил Доналд Тръмп.

Изходът от изборите е важен и за премиера Доналд Туск, който се опитва да прокара съдебни и институционални реформи, но досега всички предложения са блокирани от настоящия президент и съюзник на десницата Анджей Дуда.

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