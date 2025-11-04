Най-малко трима души – френски гражданин и двама непалци, загинаха, след като бяха ударени от лавина на хималайски връх в североизточен Непал, съобщи местната полиция, цитирана от Би Би Си.

Инцидентът е станал в 9 ч. местно време (3:15 по Гринуич) в понеделник близо до базовия лагер на планината Ялунг Ри в област Долаха.

Четирима души са в неизвестност – двама италианци, един германец и един канадец. Опасенията са, че са загинали, но издирването им продължава.

Жертвите и изчезналите са били част от група от 12 туристи и местни водачи, тръгнали повече от час преди лавината да удари.

Петима непалски водачи, които са успели да се върнат в базовия лагер, бяха ранени, но не критично.

Според съобщения в местните медии, усилията за намиране на изчезналите са възпрепятствани от лошото време и логистичните проблеми.

„Катманду Поуст“ съобщи, че групата се е готвила да изкачи близкия връх Долма Кханг, който е с височина 6332 м.

Междувременно продължават опитите за спасяването на двама италиански алпинисти, които изчезнаха при опит да изкачат планината Панбари в Западен Непал.

Стефано Фаронато и Алесандро Капуто бяха част от група от трима души, която остана блокирана заедно с трима местни водачи миналата седмица. Третият член на групата, посочен в медийни съобщения като 65-годишния Велтер Перлино, е спасен.

Есента е популярен сезон за туристите и алпинистите в Непал, тъй като метеорологичните условия и видимостта са по-добри, но рискът от лошо време и лавини остава.

Миналата седмица циклонът „Монта“ предизвика проливни дъждове и снеговалежи в Непал, оставяйки хора блокирани в Хималаите.

Две британки и една ирландка бяха част от група, която трябваше да бъде спасена, след като беше блокирана в продължение на няколко дни в западния регион Мустанг.

Лоши метеорологични условия остави стотици алпинисти блокирани близо д връх Еверест през октомври.

