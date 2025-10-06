Стотици туристи, блокирани от снежна буря близо до източната страна на връх Еверест в Тибет, са били отведени на сигурно място от спасители.

Това съобщиха китайските държавни медии, докато необичайно силен сняг и дъжд се изсипаха над Хималаите.

В неделя 350 туристи са достигнали малкото градче Кудан, а с останалите над 200 туристи е установен контакт, пише Ройтерс.

Анимирано видео показва долината близо до връх Еверест:

Посетителите на отдалечената долина Карма, която води до източната страна Каншунг на Еверест, бяха стотици тази седмица, възползвайки се от 8-дневния национален празник в Китай.

Стотици местни хора и спасителни екипи бяха мобилизирани, за да помогнат за разчистването на снега, блокиращ достъпа до района, където бяха блокирани близо 1000 души.

Останалите туристи ще пристигнат в Кудан на етапи под ръководството и с помощта на спасители, организирани от местното правителство.

Снимка: Ройтерс

Снеговалежът в долината, която се намира на средна надморска височина от 4200 метра, започна в петък вечерта и продължи през цялата събота.

Долината Карма, изследвана за първи път от западни пътешественици преди век, е относително девствена част от региона на Еверест.

Снимка: Ройтерс

За разлика от сухата северна страна на върха, тя се отличава с буйна растителност и недокоснати алпийски гори, подхранвани от топящите се води на ледника Каншунг в подножието на най-високата планина в света.

