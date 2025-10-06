Стотици туристи, блокирани от снежна буря близо до източната страна на връх Еверест в Тибет, са били отведени на сигурно място от спасители.

Това съобщиха китайските държавни медии, докато необичайно силен сняг и дъжд се изсипаха над Хималаите.

Масова спасителна операция на Еверест: Стотици туристи все още очакват евакуация (ВИДЕО)

В неделя 350 туристи са достигнали малкото градче Кудан, а с останалите над 200 туристи е установен контакт, пише Ройтерс.

Анимирано видео показва долината близо до връх Еверест:

Посетителите на отдалечената долина Карма, която води до източната страна Каншунг на Еверест, бяха стотици тази седмица, възползвайки се от 8-дневния национален празник в Китай.

Стотици местни хора и спасителни екипи бяха мобилизирани, за да помогнат за разчистването на снега, блокиращ достъпа до района, където бяха блокирани близо 1000 души.

1000 души блокирани на Еверест заради виелица

Останалите туристи ще пристигнат в Кудан на етапи под ръководството и с помощта на спасители, организирани от местното правителство.

Снимка: Ройтерс

Снеговалежът в долината, която се намира на средна надморска височина от 4200 метра, започна в петък вечерта и продължи през цялата събота.

Долината Карма, изследвана за първи път от западни пътешественици преди век, е относително девствена част от региона на Еверест.

Снимка: Ройтерс

За разлика от сухата северна страна на върха, тя се отличава с буйна растителност и недокоснати алпийски гори, подхранвани от топящите се води на ледника Каншунг в подножието на най-високата планина в света.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK