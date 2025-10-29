Непалската и китайската страна на района на Еверест бяха затворени за туризъм в сряда заради необичайно обилни снеговалежи, а хеликоптер се разби в дълбоки преспи, докато се опитваше да спаси блокирани туристи.

Районът около връх Еверест, посещаван от хиляди туристи и алпинисти, е покрит със сняг от понеделник, след като циклон от Бенгалския залив премина през Индия и донесе втората за този месец вълна от силни снеговалежи в Хималаите.

Властите в Непал спряха туристическите преходи по много маршрути заради дъждовете в по-ниските райони и силния сняг по високопланинските пътеки. Те призоваха туристите да не излизат или да не продължават преходите си в районите на Анапурна, Манаслу и Дхаулагири — дом на едни от най-високите върхове в света.

Малък частен хеликоптер, летящ към Лобуче близо до базовия лагер на Еверест, се разби при опит за кацане, съобщи говорителят на Гражданската авиационна власт на Непал Гянендра Бул.

Видео на CAAN показа, че хеликоптерът, който се подхлъзнал върху снега при кацане, лежи на една страна. Пилотът е оцелял и по-късно е бил спасен. Не беше ясно дали туристите са били спасени.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от EverestBaseCampTrek (@mountain.trekking)

Метеоролозите прогнозираха обилни дъждове и снеговалежи в четвъртък и петък заради преминаването на циклон Монта, който връхлетя югоизточния индийски щат Андхра Прадеш във вторник вечерта.

Пътищата се заледиха и видимостта рязко спадна, което направи движението с превозни средства невъзможно, според туристическия отдел на окръг Тингри.

Не е ясно дали има туристи, блокирани в района на Еверест в Тибет. Пресслужбата на тибетското правителство не отговори веднага на запитването на Ройтерс за коментар.

Данните от метеорологичните прогнози показват, че температурите в Тингри се очаква да паднат още по-ниско под нулата тази седмица.

В началото на октомври снежна буря блокира стотици туристи близо до източния склон на Еверест от тибетската страна. Всички туристи бяха отведени на безопасно място при мащабна спасителна операция, продължила няколко дни при температури под нулата.

В Непал повече от 50 души са загинали вследствие на наводнения и свлачища, предизвикани от проливните дъждове.

