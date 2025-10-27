Два дни след първото заседание на новото Народното събрание след парламентарните избори на 28 септември, президентът Мая Санду възложи на Александру Мунтяну да сформира новото правителство след оставката на Дорин Речан по „лични причини“.

Макар името на този 61-годишен бизнесмен, президент на Френския алианс на Молдова, да е ново на политическата сцена, изборът на президента едва ли е изненада, след като на 14 октомври той получи подкрепата на Игор Гросу, президент на Партията за действие и солидарност (PAS), която има мнозинство сред депутатите с 55 от 101 места, информира БГНЕС.

Изправен, по собствените му думи, пред „предизвикателството на живота си“, Александру Мунтяну възнамерява да придружи Молдова „към голямото европейско семейство“, като основната мисия на страната е присъединяването ѝ към Съюза през 2028 г. Засега обаче личният му път повдига въпроси. Родом от Кишинев, той първоначално учи физика в Москва през 80-те години на миналия век. След разпадането на Съветския съюз и обявяването на независимостта на Молдова през 1991 г., той се присъединява към новата Национална банка, преди да продължи кариерата си във финансите в Crédit Lyonnais във Франция, а след това в Световната банка в Съединените щати.

През 1997 г. той се завръща в Молдова, където представлява Western NIS Enterprise Fund (WNISEF), инвестиционен фонд, създаден от USAID, Агенцията на САЩ за международно развитие, посветен на Молдова и Украйна. Скоро след това се премества в Киев, където ръководи Horizon Capital, частна инвестиционна компания, оперираща в двете страни. През 2006 г., годината, в която получава американско гражданство, основава Американската търговска камара в Молдова.

Останалата част от кариерата му в затворения свят на финансите бе разкрита от "RISE Moldova" на 15 октомври. Разследващият сайт е базиран на разкритията на „Досиетата Пандора“ – гигантско изтичане на поверителни документи за схеми за укриване на данъци, публикувани онлайн от Международния консорциум на разследващите журналисти през 2021 г. и включващи хиляди личности. Включително Александру Мунтяну, собственик на пет компании, регистрирани на Британските Вирджински острови, архипелаг в Антилите, известен като едно от основните данъчни убежища в света.

След като напуска WNISEF през 2007 г., молдовско-американският банкер основава Dragon Global Advisors с чешкия си партньор Камил Гоца. "RISE Moldova" посочва, че този инвестиционен фонд, който участва в различни бизнеси в Украйна, Молдова и Беларус, е регистриран на Британските Вирджински острови, както ще бъдат и три от другите му компании: Belconen Enterprises Limited, Brighton Corporate Limited и Reyfield Finance Limited.

През 2016 г. Александру Мунтяну и Камил Гока отново обединяват сили, за да основат 4i Capital Partners, също базирана в Карибите. За да я управляват, двамата мъже използват услугите на кипърския адвокат Христодулос Василиядес, който има офиси в почти всеки данъчен рай на планетата, както и в Русия, където един от клиентите му е Алишер Усманов, олигарх, близък до президента Владимир Путин.

Дискредитиран още преди официалното си полагане на клетва, Александру Мунтяну се почувства длъжен да реагира във „Фейсбук“, за да разсее противоречията. Макар че не отрича съществуването на петте компании, срещу които е извършено нападение, той все пак уверява, че те са били ликвидирани „около 2019 г.“. „Самото присъствие на компания в „Досиетата Пандора“ – означава само, че тя е била регистрирана в юрисдикция със специален данъчен режим, правна практика, редовно използвана в международните инвестиции.

Компаниите, които притежавам или съм управлявал, винаги са спазвали международното право, операциите са били прозрачни и са спазвали приложимите данъчни стандарти“, пише той, твърдейки, че е търсил предимствата на „британското корпоративно право“ на Британските Вирджински острови и че територията отдавна е в белия списък на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Що се отнася до връзките му с Христодулос Василиадес, Мунтяну казва, че е скъсал с него веднага щом е научил за връзките му с руски олигарси и санкциите, на които е бил подложен от САЩ и Обединеното кралство. Относно присъствието му през 2000-те години в борда на директорите на най-голямата търговска банка в Молдова, принадлежаща на семейството на Владимир Воронин, Александру Мунтяну отхвърля всякакво сътрудничество с бившия комунистически и русофилски президент, като дори уточнява, че е предотвратил „първия опит за кражба на акции от чуждестранни акционери“.

В парламента опозицията, която подкрепя каузата на Кремъл, го държи отговорен за близостта му със Съединените щати и Франция, особено след като Дан Перчун, вицепрезидент на PAS, заяви, че Мунтяну, удостоен с рицарско звание на Почетния легион през 2007 г., е присъствал на приема, даден в чест на френския президент Еманюел Макрон, германския канцлер Фридрих Мерц и полския премиер Доналд Туск по време на съвместното им посещение в Кишинев на 27 август .

„Вярно е, че имах тази уникална възможност да се срещна както с германския канцлер, така и с френския президент, но бях там като президент на Alliance Française“, каза той на 20 октомври пред TV8. „Дори говорих малко френски, а канцлерът се пошегува с Еманюел Макрон, защото беше намерил някой, с когото може да говори френски. Беше неформална среща, по време на която обменихме мнения, но това не означава, че станах техен представител. Не обсъждахме политика, а бъдещето на Молдова и региона“, каза още Мунтяну, цитиран от Куриер де Балкан.

Без да крие възхищението си от „ценностите на Съединените щати“, където живеят двамата му сина, Александру Мунтяну, който притежава и румънски паспорт, живее в Букурещ от избухването на войната в Украйна през 2022 г. Съставът на неговия правителствен екип ще бъде внимателно проверен от неговите критици в страна, където спекулациите измъчват политическия свят от много години.

