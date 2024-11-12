Скандал разтърси Англиканската църква. Кентърбърийският архиепископ Уелби се оттегли от поста си след обвинения за липса на решителни действия срещу духовник, извършил серия от сериозни посегателства.



Уелби е най-високопоставеният духовник на Англиканската църква.

Той беше избран на поста през 2013 година.

Преди седмица специална комисия постанови, че архиепископът не е реагирал на разкритията за над 130 сексуални посегателства на адвокат, свързан с църквата.

Уелби заяви, че не е имал представа за извършените злодеяния, но под обществения натиск днес подаде оставка.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK