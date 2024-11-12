Скандал разтърси Англиканската църква. Кентърбърийският архиепископ Уелби се оттегли от поста си след обвинения за липса на решителни действия срещу духовник, извършил серия от сериозни посегателства.
Уелби е най-високопоставеният духовник на Англиканската църква.
Той беше избран на поста през 2013 година.
Преди седмица специална комисия постанови, че архиепископът не е реагирал на разкритията за над 130 сексуални посегателства на адвокат, свързан с църквата.
Уелби заяви, че не е имал представа за извършените злодеяния, но под обществения натиск днес подаде оставка.
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