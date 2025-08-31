Проливни дъждове в Европа. И там - много щети, но без жертви.

Силни летни бури удариха Северна Италия и Хърватия.

В провинция Ломбардия, източно от Милано, силните ветрове изкорениха дървета и събориха покривни конструкции. 

Бурята в Кюстендил: Дърво падна върху къща, има смачкани автомобили (СНИМКИ)



Градушка в Пиемонт изпочупи прозорци и нанесе щети по автомобилите.

В планинските райони улиците се превърнаха в кални потоци. В Хърватия водата заля напълно град Меткович близо до курорта Неум.

