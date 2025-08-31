Проливни дъждове в Европа. И там - много щети, но без жертви.



Силни летни бури удариха Северна Италия и Хърватия.

В провинция Ломбардия, източно от Милано, силните ветрове изкорениха дървета и събориха покривни конструкции.





Градушка в Пиемонт изпочупи прозорци и нанесе щети по автомобилите.



В планинските райони улиците се превърнаха в кални потоци. В Хърватия водата заля напълно град Меткович близо до курорта Неум.

